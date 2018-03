Ponte Preta fica sem dois reforços A Ponte Preta perdeu os dois reforços que pretendia apresentar nesta semana. O zagueiro Tiago Matias, do Paulista, e o meia Rodriguinho, do Atlético-PR, vão permanecer em seus clubes de origem. Desta forma, a diretoria do time de Campinas promete buscar novos nomes para reforçar o elenco no Campeonato Brasileiro. Tiago Matias vinha negociando com a Ponte sem a autorização do Palmeiras, onde foi formado e com quem tem contrato até fevereiro de 2006. Havia até um acordo preliminar, em que o clube de Campinas aceitou pagar R$ 40 mil, em duas parcelas iguais, ao Paulista. Mas a direção do Palmeiras não aceitou a negociação e chegou a exigir R$ 100 mil para liberar o jogador. Com relação a Rodriguinho, seu procurador, Luis Carlos Manaes, confirmou nesta quinta-feira que o meia foi reintegrado ao elenco do Atlético-PR a pedido do técnico Edinho Nazareth. Sem a chegada de reforços, o técnico Vadão continua concentrado no jogo contra o Paysandu, sábado, em Campinas. O departamento médico da Ponte já tinha liberado o goleiro Lauro e também colocou o meia Harison à disposição da comissão técnica. Ambos devem ser confirmados no time, porque treinaram como titulares no coletivo desta quinta-feira. Na sexta-feira pela manhã haverá apenas um recreativo. Com quatro pontos em dois jogos, a Ponte ocupa a oitava posição no Brasileiro.