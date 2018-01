Ponte Preta fica sem Harison no sábado O departamento médico da Ponte Preta vetou a participação do meia Harison na partida deste sábado, às 18h10, contra o Atlético-MG, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o jogador, que sofreu uma contusão na coxa, o técnico Vadão já confirmou que o atacante Roger será o substituto. Apesar da mudança, o time manterá o esquema 4-5-1. Pois, segundo Vadão, Roger irá atuar mais recuado. "Já fiz esta função no passado e não vou estranhar", garantiu o jogador, que está voltando de contusão. Já o goleiro Lauro ainda é dúvida. Ele sofreu uma contratura muscular na virilha durante a vitória sobre o Atlético-PR, na primeira rodada do Brasileiro, e deverá ser substituído por Mário Aranha. Nesta sexta-feira, a diretoria da Ponte pretende apresentar o reforço do meia Rodriguinho, que veio do Atlético-PR. Além dele, o zagueiro Thiago Mathias, do Paulista, poderá chegar.