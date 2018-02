Ponte Preta fica sem meia e atacante titulares para jogo contra o Palmeiras

Com um elenco pequeno e recheado de jovens jogadores, o técnico Eduardo Baptista tem encontrado vários problemas para manter a Ponte Preta em um nível capaz de fazer frente a seus concorrentes no Campeonato Paulista. A cabeça dele está quente porque para o duelo contra o Palmeiras, neste domingo, em Campinas (SP), pela oitava rodada, já tem duas baixas importantes: o meia Tiago Real, machucado, e o atacante Silvinho, que vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

+ Confira a tabela do Campeonato Paulista

O departamento médico confirmou a baixa de Tiago Real, que se lesionou no jogo contra o Botafogo na última quarta-feira, no empate por 1 a 1, em Ribeirão Preto (SP). Os exames realizados detectaram um edema no músculo posterior da coxa direita. Não se trata de lesão grave, porém o atleta está com dores e não poderá atuar neste domingo. Na segunda-feira, ele passará por nova avaliação.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em relação a Silvinho, o problema é mesmo disciplinar, por suspensão. Mas até agora ele não agradou a torcida, nem a imprensa, embora tenha sido prestigiado pelo técnico por seu esforço na marcação. O problema é que faltam melhores opções a Eduardo Baptista, que ainda não deu pistas do que fará para recompor o time.

O treinador destacou a importância da Ponte Preta ter pontuado contra no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O time continua invicto fora de casa, com duas vitórias e dois empates. "O nosso foco agora é trabalhar e estudar para montar a melhor equipe contra o Palmeiras", disse, de forma reticente. A tendência que ele reforce a marcação com as entradas de dois volantes: Marquinhos e Marciel.

Após sete rodadas, a Ponte Preta soma nove pontos na vice-liderança do Grupo B, um ponto atrás do São Paulo. A meta inicial é se afastar da ameaça de rebaixamento para depois tentar uma vaga na próxima fase. Daí pensar jogo a jogo. No ano passado, sagrou-se vice-campeã perdendo o título para o Corinthians.