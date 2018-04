Ponte Preta ganha do Audax em casa e espanta a crise

CAMPINAS - O Audax teve mais posse de bola durante todo os 90 minutos, mas futebol é eficiência e por isso a Ponte Preta deixou o campo na noite deste sábado comemorando a vitória por 1 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O gol foi construído por jogadores das categorias de base: Rossi lançou Ademir, que bateu no canto do goleiro.

A vitória alivia um pouco o clima de tensão que rondava o Majestoso depois da derrota na estreia para o Botafogo, por 1 a 0, tanto que torcedores protestaram na última sexta-feira. Com os primeiros três pontos, a Ponte subiu para a terceira posição do Grupo C. Enquanto isso, o Audax, que conheceu sua primeira derrota, segue sem vencer, como quarto colocado do Grupo B, com dois pontos.

O JOGO

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Audax, que envolvia a Ponte Preta com a movimentação de seus jogadores e quase abriu o placar aos nove minutos. Velicka recebeu dentro da área e bateu para boa defesa de Roberto. No rebote, Alef tirou mal e Nadson chutou em cima do volante.

A torcida presente no Majestoso não perdoou e passou a vaiar a cada passe errado da Ponte. O goleiro Felipe Alves praticamente não foi exigido na etapa inicial.

O Audax começou em cima da Ponte e quase abriu o placar aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, André Castro cabeceou e Ferrugem salvou em cima da linha. O time de Osasco ainda teve outras três oportunidades, mas esbarrou em boas defesas do goleiro Roberto.

Em uma das poucas chegadas ao ataque, a Ponte Preta abriu o placar aos 32 minutos. Rossi lançou Ademir, que ganhou na velocidade do zagueiro e chutou rasteiro no canto de Felipe Alves.

A Ponte Preta volta a campo na próxima quinta-feira, contra o XV de Piracicaba, às 21 horas, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, pela quarta rodada. Na terça-feira, o Audax enfrenta o São Bernardo, às 19h30, no Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 0 AUDAX

PONTE PRETA - Roberto; César, Gabriel e Diego Sacoman; Ferrugem, Alef, Adrianinho (Mateus Olavo) e Magal; Silvinho (Rossi) e Alemão (Ademir). Técnico - Sidney Moraes.

AUDAX - Felipe Alves; Francis, André Castro, Velicka e Nenê Bonilha; Didi (Matheus), Camacho, Nadson (Denilson) e Tchê Tchê (Marquinhos); Caion e Rafinha. Técnico - Fernando Diniz.

GOL - Ademir, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel e Ferrugem (Ponte Preta); Denilson e Caion (Audax).

RENDA - R$ 19.953,00.

PÚBLICO - 2.265 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).