Ponte Preta ganha do Santos de virada Se não fosse a entrada do atacante Izaías, da Ponte Preta, no segundo tempo da vitória do time de Campinas sobre o Santos por 2 a 1, nesta quarta-feira, seria difícil algum torcedor conseguir assistir o jogo até o fim. Na primeira etapa, no estádio Moisés Lucarelli, o Santos não só segurou a empolgação desorganizada dos donos da casa como terminou em vantagem, com o gol de Geílson, aos 24 minutos. Após o intervalo, no entanto, entrou o rápido Izaías, autor do gol do empate que reacendeu a equipe campineira. Tico virou o placar nos últimos minutos. O resultado é péssimo para o Santos, que domingo já havia perdido para o Cruzeiro, por 2 a 1. O time da Baixada se mantém com 55 pontos e, na sétima colocação, vê suas chances de chegar à Copa Libertadores cada vez mais reduzidas. Teria de terminar o Campeonato Brasileiro pelo menos na quarta posição para atingir este objetivo. O 4.º na tabela atualmente é o Goiás, com 61. A Ponte, com a vitória, vai a 47 e se distancia de vez da zona de rebaixamento. O time de Campinas buscou a vitória desde o início. Mas não fez boa partida. O primeiro tempo foi um misto de chutões e passes errados dos dois lados. Os donos da casa tinham por mais tempo a bola, porém, sem qualidade, a equipe mal ameaçava o goleiro Saulo. O atacante Geílson, de cabeça, após cobrança de escanteio, fez um injusto 1 a 0 para o Santos, aos 24. O técnico Estevam Soares não podia ficar de braços cruzados vendo seu time perder. Aos 12 do segundo tempo, tirou o zagueiro Thiago Mathias e pôs o atacante Izaías. E assim começou a reação. O franzino Izaías correu muito, deu trabalho à defesa e acabou, merecidamente, fazendo o gol de empate da Ponte aos 23, de cabeça. Aos 40, depois de jogada de Rafael Santos, Tico decretou a vitória da Ponte. O Santos enfrenta domingo o Corinthians. No mesmo dia, a Ponte pega o Inter, no Beira-Rio.