Ponte Preta ganha mais um desfalque O técnico Abel Braga ganhou mais um desfalque para escalar o time da Ponte Preta que enfrenta o Juventude nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O zagueiro Gerson, expulso contra o Coritiba, pegou dois jogos de suspensão e, como havia cumprido apenas um, está fora do jogo contra os gaúchos. Com a ausência de Gerson, já são cinco os desfalques para este jogo. Além dele, estão fora o zagueiro Gabriel, que está disputando o Pan-Americano de São Domingos, o meia Ronildo, expulso, e o lateral-esquerdo Alan e o volante Roberto, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com tantos problemas, o provável é que o treinador abra mão do esquema 3-5-2 e coloque Rafael Santos em lugar de Gerson e escale o jovem Wellington pelo lado esquerdo. Para enfrentar o Juventude, Abel Braga deve escalar a Ponte com Lauro; Marquinhos, Rafael Santos, Luís Carlos e Wellington; Ângelo, Romeu, Adrianinho e Nenê; Jean e Fabrício Carvalho.