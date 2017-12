Ponte Preta ganha reforço na lateral O técnico Nenê Santana, da Ponte Preta, ganhou um reforço inesperado para o jogo contra o Criciúma, domingo à tarde, no Majestoso, pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Luciano Baiano se recuperou de uma lesão muscular no abdômen, treinou normalmente e está praticamente escalado para ajudar o time que não vence há três rodadas. Tanto o jogador como o técnico comemoram a provável escalação. "Não agüento ficar mais sem jogar. Como estou bem, só aguardo uma posição do treinador", disse Baiano. O técnico não vê problema na volta do lateral, mesmo porque tem problemas na posição. Luciano Baiano deve jogar improvisado como lateral-esquerdo, uma vez que Bill, o titular, está suspenso com três cartões amarelos. "Se ele (Baiano) treinar nesta sexta-feira, então está escalado", explicou Santana. As outras mudanças já estavam confirmadas . Duas já esperadas: as voltas do goleiro Lauro e do lateral direito André Cunha, que cumpriram suspensão e vão ocupar as vagas, respectivamente, de Aranha e Ângelo. No meio campo, Flávio, suspenso, será substituído por Danilo, enquanto Roger ganhará vaga de Júlio César no ataque. Com 58 pontos, em décimo lugar, a Ponte Preta ainda busca uma vaga na Copa Sul-Americana de 2005. Diante do Criciúma o time campineiro vai tentar se recuperar de três derrotas consecutivas, diante de São Caetano, Grêmio e Atlético-PR. A diretoria continua desmontando o seu time "B". O atacante Vaguinho vai para o Joinville e o meia Zé Maria vai para o Apucarana, do Paraná.