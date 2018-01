Ponte Preta ganha três reforços para Brasileiro da Série B A Ponte Preta ainda disputa contra o Noroeste uma vaga na final do título do interior do Paulistão, mas a diretoria já pensa no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quarta-feira, três reforços foram confirmados. Outros jogadores estão perto de assinar contrato. O lateral-direito Júlio César e o lateral-esquerdo Andrezinho, ambos do Bragantino, além do volante Alê, do Guaratinguetá, só não desembarcaram no Estádio Moisés Lucarelli porque seus times ainda disputam o Estadual. Nos próximos dias, a diretoria ponte-pretana pode anunciar o acerto com o meia Marco Antônio, que foi rebaixado no América, mas tem contrato com o São Paulo até setembro. "Houve uma sondagem da Ponte, mas não existe nada de concreto", confirmou o jogador. Depois de perder em casa para o Noroeste, por 2 a 1, a Ponte Peta precisa vencer por dois gols de diferença, em Bauru, no domingo à noite, para decidir o título. A única baixa é o volante Ricardo Conceição, suspenso, que pode ser substituído por Carlinhos. O zagueiro Émerson segue entregue ao departamento médico. O atacante Anderson Luis foi testado como ala-direito e pode ser a maior novidade do time.