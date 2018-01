Ponte Preta improvisa Alex na lateral Sem fazer mistério, o técnico Marco Aurélio divulgou nesta quarta-feira à tarde os onze titulares da Ponte Preta para o amistoso de sábado contra o Fluminense, às 15 horas no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Ele utilizará o zagueiro Alex Oliveira na lateral-direita e não contará com a presença do meia Piá, que sofreu acidente de carro na segunda-feira. Ainda esperando pela chegada de um especialista para a posição, Marco Aurélio terá que apostar em Alex durante a fase de preparação para o Brasileiro. "O Alex cumpre bem a função de lateral, mas precisamos de um atleta desta posição", declarou. O lateral Daniel, que está no Palmeiras, é o preferido para a posição. As negociações para a contratação estão adiantadas e a expectativa é que o jogador se apresente na próxima semana. O passe do lateral pertence aos dois clubes, em partes iguais. Piá não teve nenhum ferimento grave no acidente, mas está com a mão direita imobilizada. Ele cederá espaço para a estréia do recém contratado Marquinhos. André Silva, que também acabou de chegar ao time, tem presença confirmada. Ele jogará na lateral-esquerda, posição ocupada por Elivélton durante o Campeonato Paulista, quando o time era dirigido por Nelsinho Baptista. O novo técnico, Marco Aurélio, acha que o experiente jogador rende mais no ataque, formando dupla com Washington. Ainda sobre Elivélton, a diretoria do Coritiba tentou envolver o jogador em uma troca com os atacantes Da Silva e Marquinhos Cambalhota. A diretoria da Ponte Preta quis, além dos jogadores, uma quantia em dinheiro. Os dirigentes paranaenses consideraram o preço muito alto e desistiram do negócio. Assim, a Ponte vai entrar em campo no sábado com Alexandre; Alex Oliveira, Rodrigo, Ronaldão e André Silva; Mineiro, Fabinho, Dionísio e Marquinhos; Elivélton e Washington.