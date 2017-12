Ponte Preta inicia "projeto salvação" Em 22º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, a Ponte Preta precisa somar pontos para fugir da zona do rebaixamento à Série B do próximo ano. Para isso, a diretoria resolveu adotar algumas medidas para salvar o time, que subiu para a elite em 1997 após ficar com o vice-campeonato da Segunda Divisão, atrás apenas do América-MG. A primeira delas, e a que causou maior polêmica entre os torcedores, foi a permanência do técnico Abel Braga no comando do time até o final do campeonato. Segundo o vice-presidente Marco Antônio Eberlin, "a diretoria, o treinador e os jogadores estão muito unidos e, se o time está nesta situação, as mesmas pessoas que o colocaram irão ter que tirar". Para incentivar os jogadores e aliviar um pouco a pressão, os dirigentes prometem agendar uma inter-temporada nos próximos dias para que o elenco possa ter a tranqüilidade necessária para sair da incômoda antepenúltima posição. Além disso, Eberlin garantiu que deverá dar prêmio por cada vitória conquistada nestas quatro últimas rodadas e também pagar parte dos salários atrasados. O treinador, por exemplo, está no clube há 11 meses e recebeu em apenas quatro deles. Se as medidas visam incentivar os jogadores, a Ponte Preta também quer baratear os ingressos para R$ 5,00 à fim de atrair a torcida e lotar o estádio Moisés Lucarelli nos dois últimos jogos que tem em casa, contra São Paulo e Fortaleza. Fora, os campineiros enfrentam ainda Coritiba e Flamengo.