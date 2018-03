Ponte Preta inscreve Pottker, mas deixa lesionados fora de estreia no Paulistão

O torcedor da Ponte Preta respirou mais aliviado nesta quinta-feira. Isso porque a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as lista de jogadores inscritos para o Paulistão com William Pottker presente no grupo relacionado para a competição.

O atacante está certo com Corinthians e ainda assim garantido no elenco de Felipe Moreira até o dia 7 de maio, data marcada para a grande final do Estadual. Ele chegará no Parque São Jorge apenas para o Campeonato Brasileiro - informação confirmada pelo empresário do jogador, Fernando Garcia.

William Pottker não pode disputar o Paulistão por nenhum outro clube profissional em São Paulo. Com 23 anos, ele estendeu seu contrato com a Ponte Preta até o final de 2019 e aumentou a multa rescisória de 3 para 4 milhões de euros (cerca de R$ 13,5 milhões).

FORA DA LISTA

Se Pottker foi confirmado para o Campeonato Paulista, a expectativa segue em cima de dois reforços que desembarcaram recentemente no estádio Moisés Lucarelli. O lateral-esquerdo Artur, que veio do Internacional, e o zagueiro Yago, que chegou do Corinthians. Com uma fratura no pé e afastado por três semanas, o volante Wendel também não apareceu na lista de inscritos nesse primeiro momento.

Também entregues ao departamento médico, o lateral-esquerdo Breno Lopes e volante Elton não aparecerão na estreia contra a Ferroviária, marcada para o próximo domingo, às 19 horas, no Moisés Lucarelli. O primeiro está com um problema no joelho direito e o outro no joelho esquerdo. Eles devem ficar afastados por mais 20 dias, já que terão de fazer trabalho de transição no gramado. Por isso, Felipe Moreira terá de improvisar Jeferson na lateral esquerda.

Promovidos das categorias de base ao profissional, os meias João Guima e Rai, além dos atacantes Thiaguinho e Yuri também estão fora desta primeira lista oficial. O clube tem até o dia 3 de março para completar a relação, que por enquanto conta com 21 jogadores, mas deve chegar até os 28, número limite estabelecido pela FPF.

Confira os jogadores disponíveis para Felipe Moreira neste final de semana:

Goleiros: Aranha, João Carlos e Ivan.

Zagueiros: Marllon, Kadu, Reynaldo e Fábio Ferreira.

Laterais: Emerson e Nino Paraíba.

Volantes: João Vitor, Jadson, Jeferson, Naldo e Matheus Jesus.

Meias: Ravanelli, Erick Salles e Fábio Braga.

Atacantes: Ramon, Lucca, Lins, William Pottker e Clayson.