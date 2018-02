Ponte Preta já está escalada Se depender da disposição do técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, a Ponte Preta vai mesmo jogar no esquema 4-4-2 contra o Atlético, quinta-feira, em Sorocaba. Ele gostou da movimentação do time no coletivo realizado esta tarde na vizinha cidade de Artur Nogueira. O zagueiro Galeano e o meia Harison têm suas voltas asseguradas após cumprirem suspensão, enquanto Romualdo deve assumir no ataque a vaga de Roger, suspenso com três cartões amarelos. "Não tem muito o que inventar. A base deve ser esta mesmo", confirmou Vadão. Assim, Galeano ocupará a vaga de Gustavo, enquanto Harison aproveitará a o lugar deixado por Ângelo, expulso no empate de 3 a 3 contra o Mogi Mirim. Com 18 pontos, a Ponte ocupa a 14ª posição e espera somar mais quatro pontos para escapar de vez da ameaça do rebaixamento.