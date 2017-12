Ponte Preta já tem lista de reforços Depois da eliminação na Copa do Brasil pelo Corinthians, a Ponte Preta começa a traçar planos para o Campeonato Brasileiro e sua diretoria já tem uma lista de possíveis reforços. Entre eles, estão o atacante Tuta e o lateral Daniel, ambos do Palmeiras, e o meia Alexandre, atualmente no Atlético Mineiro. "São bons nomes, mas ainda não existe nada oficial", comentou nesta sexta-feira o vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlin. Tuta e Daniel, ambos do Palmeiras, foram indicações do técnico Marco Aurélio. O lateral Daniel, inclusive, ainda pertence à Ponte Preta, que tem 50% de seu passe. Quanto a Alexandre, revelado pelo União São João, com passagens por Portuguesa de Desportos e Coritiba, está sendo dispensado pelo Atlético-MG e também interessa ao clube. Se os possíveis reforços são conhecidos, ninguém sabe quem serão os dispensados. "Uma ou duas mudanças são naturais, mas veremos isso com calma", despistou Eberlin. A saída de Washington é dada como certa, uma vez que ele geraria a receita necessária para o clube disputar o Campeonato Brasileiro. Seu passe está avaliado em US$ 6 milhões, mas até agora o clube ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. Agora à tarde, numa reunião de apenas 15 minutos, os jogadores receberam algumas recomendações antes de gozarem férias até dia 25. Nesta data iniciarão o trabalho visando a competição nacional.