Ponte Preta lamenta ausência da torcida e prejuízo diante do São Paulo Punida por dois jogos com portões fechados devido à briga de seus torcedores na Arena Joinville, na 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado, a Ponte Preta enfrentará o São Paulo, neste domingo, às 18h30, sem a presença de seu torcedor no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.