Ponte Preta leva ex-técnico do rival A diretoria da Ponte Preta vai apresentar nesta segunda-feira Barbieri como o novo auxiliar-técnico do time para o restante da temporada. Ex-treinador do Guarani no início da temporada, ele vai trabalhar ao lado do inexperiente Nenê Santana. "Os dois são amigos há quase 20 anos, têm afinidade porque batem uma bolinha juntos e também praticam o futvôlei. Além disso, ambos têm competência", explicou o vice-presidente Marco Antônio Eberlin. Barbieri, ex-meia do Guarani e Corinthians na década de 80, dirigiu o Bugre nas três primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Depois disso, o Guarani já teve quatro técnicos: Joel Santana, Zetti, Lori Sandri e, atualmente, Agnaldo Liz. A Ponte volta aos trabalhos nesta segunda-feira animada com a segunda vitória consecutiva conquistada fora de casa. Na sexta-feira bateu o Figueirense, por 1 a 0, em Florianópolis. Antes tinha vencido o Juventude, por 2 a 1, em Caxias do Sul. O time tentará, agora, voltar a vencer em casa diante do Botafogo, quarta-feira, às 21h50. O zagueiro Alexandre, que recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora, mas em compensação o lateral-esquerdo Gustavo está de volta. O outro zagueiro, Luís Carlos, também ficará de fora mais uma vez para cumprir três jogos impostos pelo STJD. O volante Marcus Vinícius, suspenso, não joga nem contra os cariocas e nem diante do Cruzeiro, no Mineirão, sábado.