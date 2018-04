Ponte Preta libera Marinho e Gustavo Savóia A Ponte Preta confirmou nesta quinta-feira que dois jogadores já não fazem mais parte do elenco do time: o zagueiro Marinho e o atacante Gustavo Savóia. O defensor vai assinar a rescisão contratual na sexta-feira. Já Savóia teve o contrato encerrado e não renovou com o clube paulista.