Ponte Preta mantém esperança de classificação às semis Apesar de ter vencido o Noroeste por 3 a 2, no sábado, em Bauru, a Ponte Preta não conseguiu sair da 10ª posição do Campeonato Paulista. O time de Campinas chegou aos 23 pontos, mas teve resultados desfavoráveis na 15ª rodada. Mesmo assim, continua acreditando na classificação para as semifinais. ?Derrubamos um adversário muito forte e nosso time mostrou evolução, principalmente na velocidade na saída de bola?, afirmou o técnico Nelsinho Baptista, avisando que a meta continua sendo chegar às semifinais. Para enfrentar o Paulista, quarta-feira, às 19h30, em Campinas, Nelsinho Baptista pretende manter a mesma equipe que derrotou o Noroeste. ?Nosso time está chegando mais na frente", comentou o atacante Finazzi, artilheiro da Ponte com oito gols.