Ponte Preta mantém o esquema 4-5-1 Preocupada com a ameaça do rebaixamento, a Ponte Preta usará um esquema defensivo mesmo jogando em casa, diante do São Caetano, domingo, às 18h10, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O técnico Estevam Soares já avisou que vai manter o esquema 4-5-1, que foi utilizado na derrota para o São Paulo, na última terça-feira. Apesar da manutenção do esquema, o time sofrerá várias mudanças. Na lateral-direita, Rissut está suspenso e será substituído por Luciano Baiano, que conseguiu se recuperar de contusão. Na defesa, Tiago Matias substituirá Preto, que também está suspenso. No meio-campo, a novidade fica por conta da volta de Éverton, após cumprir suspensão, no lugar de Romeu. E no ataque, Tico, outro que está suspenso, dá lugar a Zé Carlos. A Ponte Preta é atualmente a 11ª colocada no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos ganhos.