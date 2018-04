Ponte Preta marca no fim e derrota Monte Azul

Com um gol de Leandrinho aos 45 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta conseguiu neste sábado a sua primeira vitória no Paulistão. Jogando em casa, diante de pouco mais de sete mil torcedores no Estádio Moisés Lucarelli, a equipe de Campinas derrotou o Monte Azul por 2 a 1, pela terceira rodada do campeonato.

A vitória sofrida deixa a Ponte Preta com cinco pontos no Paulistão - tinha empatado nas duas primeiras rodadas do campeonato. Enquanto isso, o Monte Azul segue sem vitórias em sua estreia na divisão de elite do futebol estadual, somando dois pontos até agora.

Jogando em casa e em busca de primeira vitória, a Ponte passou a maior parte do tempo com a bola nos pés e no campo de ataque. O Monte Azul, contudo, se mostrou eficiente na marcação. Tanto que o time da casa sofreu para chegar ao primeiro gol.

A Ponte só abriu o placar aos 27 minutos, quando o lateral Vicente escapou pela esquerda e cruzou rasteiro para o meia Fabiano Gadelha, que chutou duas vezes para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Monte Azul, em uma das poucas chances que criou, conseguiu empatar. Aos 16 minutos, o atacante Marcelo Marinho aproveitou rebote do goleiro Eduardo Martini e bateu cruzado, no canto direito.

Mas, empurrada pela torcida, a Ponte pressionou em busca da vitória. E acabou conseguindo o gol com o atacante Leandrinho, já aos 45 minutos, definindo o placar no Moisés Lucarelli.

Na próxima rodada, a Ponte visita o Botafogo na quinta-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Enquanto isso, o Monte Azul recebe o Palmeiras no mesmo local, mas na quarta.

FICHA TÉCNICA

Ponte Preta 2 x 1 Monte Azul

Ponte Preta - Eduardo Martini; Edílson (Daniel Costa), Jean, Léo Oliveira e Vicente; Guilherme, Galiardo (Manteiga), Tinga e Fabianho Gadelha; Otacílio Neto e Finazzi (Leandrinho). Técnico - Sérgio Guedes.

Monte Azul - Tiago Cardoso; Dedê, Ávalos, Mauro e Ferrari (Cléber Carioca); Rafael Fefo, Luciano Sorriso, Franciscatti (Bilica) e Marcelinho (Diogo); Marcelo Mariano e Borebi. Técnico - Edison Só.

Gols - Fabiano Gadelha, aos 27 minutos do primeiro tempo; Marcelo Marinho, aos 16, e Leandrinho, aos 45 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Leonardo Ferreira Lima.

Cartões amarelos - Bilica, Guilherme, Otacílio Neto, Mauro e Léo Oliveira.

Renda - R$ 61.967,00.

Público - 7.199 pagantes.

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.