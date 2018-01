Ponte Preta mostra interesse na contratação do zagueiro Rodrigo, do Vasco

A Ponte Preta trabalha nesta pré-temporada com um objetivo traçado: o título do Campeonato Paulista de 2017. Depois de acertar com Marllon, uma das principais revelações do campeão da Série B com o Atlético-GO, a diretoria foi atrás de outro jogador que conquistou o acesso na segunda divisão: Rodrigo, que estava no Vasco. Em 2016, a Ponte teve uma das piores defesas da competição, com 52 gols sofridos em 38 rodadas.

Rodrigo foi revelado na base da Ponte Preta no início dos anos 2000 e acabou comprado pelo São Paulo, onde deslanchou. Ele fez parte do grupo campeão paulista em 2005, o que chamou a atenção do Dínamo de Kiev na Ucrânia. Passou ainda por Flamengo, Grêmio, Internacional, Vitória e Goiás, antes do Vasco.

Seu retorno seria visto com bons olhos pela diretoria e boa parte da torcida. Mas Gustavo Bueno, gerente de futebol da Ponte Preta, já sinalizou que só dará andamento nas negociações depois que acertar a renovação com Antônio Carlos, zagueiro que ganhou a titularidade este ano na reta final do Campeonato Brasileiro.

"Temos negociações adiantadas com Marllon, mas só vamos oficializar o negócio depois das assinaturas. Nossa ideia é trabalhar com cinco zagueiros no elenco. Fábio Ferreira já renovou e temos negociações com Kadu e Antônio Carlos", declarou Gustavo Bueno em entrevista à Rádio Central de Campinas. A Ponte ainda busca também um lateral-esquerdo no mercado.