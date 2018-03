Ponte Preta muda dois em Sorocaba Apesar da vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians, o técnico Estevam Soares vai fazer mudanças na equipe da Ponte Preta que vai enfrentar o Atlético Sorocaba neste domingo, em Sorocaba. O técnico não vai poder contar com as presenças do lateral-direito André Cunha, autor de um dos gols da vitória sobre o Corinthians, e nem com o volante Romeu. Os dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo. Para o lugar de André Cunha, é provável que o escolhido seja Márcio Goiano, que já está recuperou a forma física e deve começar jogando. Rafael Ueta, que foi titular no início do Campeonato Paulista, entra no lugar de Romeu, retornando a sua posição de origem, já que vinha jogando como segundo atacante. Por outro lado, o zagueiro Gabriel está de volta. O jovem titular da Seleção Brasileira Sub-20 cumpriu suspensão na última rodada. A Ponte Preta está na vice-liderança do Grupo 1, com 13 pontos.