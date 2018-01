Ponte Preta muda em duas posições Para ganhar conjunto, aliado ao reforço físico do trabalho dobrado no Carnaval, o técnico Osvaldo Alvarez já adiantou que fará apenas duas mudanças para o jogo contra o União São João, quinta-feira, em Araras, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Vai apenas escolher os substitutos para o volante Romeu, expulso, e Roger, que recebeu o terceiro cartão amarelo, na vitória sobre a Portuguesa de Desportos, por 2 a 1. Os mais cotados para entrar são Ângelo, que vinha jogando e só saiu do time por causa de suspensão, e o atacante Roberto Santos, que também começou o Paulistão como titular. Desde domingo o elenco está concentrado em Indaiatuba, onde sairá direto para Araras. Com quatro pontos, a Ponte fugiu da zona do rebaixamento mas trabalha para se recuperar do fraco início na competição.