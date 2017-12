Ponte Preta muda esquema tático Uma ocasional gripe do meia Evando reforçou o desejo do técnico Zetti em mudar o esquema da Ponte Preta diante do Corinthians, domingo, às 16h, no Majestoso, pela 20.ª rodada. Depois de sofrer três derrotas consecutivas, para Flamengo, Coritiba e Palmeiras, o time campineiro perdeu a liderança, mantida por oito rodadas, e despencou para a quarta posição, com 33 pontos. O momento exige mudanças e o técnico parece disposto a encarar o desafio. "Quando cheguei mantive o esquema 4-5-1, mas acho que precisamos mudar. Experimentei a entrada do Izaías no ataque e o time reagiu bem no esquema 4-4-2", explicou Zetti que busca alternativas para escapar da marcação dos adversários. A entrada de Izaías, um atacante rápido, passa a ser uma opção e também um companheiro para o centroavante Kahê, que tem atuado muito isolado. No treinamento tático realizado nesta tarde no gramado do Majestoso, Zetti tentou redistribuir o time dentro do novo esquema tático. Pediu mais atenção dos volantes na marcação e mais velocidade dos laterais. Uma outra mudança está confirmada: a entrada do volante Luciano Santos na vaga de Carlinhos, suspenso com três cartões amarelos. Existe apenas uma dúvida na lateral-esquerda entre Bruno e Iran, que têm se revezado nos últimos jogos. "Os dois estão num nível bem igual, então vamos pensar um pouco no que fazer", ponderou Zetti. Os jogadores parecem compactuar com o técnico sobre as mudanças. "Nosso jogo está manjado" reconhece o meia Danilo, que passou a ser vigiado de perto por ser o homem mais importante na criação das jogadas. "É muito pouco a gente só ter o Danilo com a responsabilidade de criação e apenas o levantamento para o Kahê lá na frente", afirma o zagueiro Galeano, capitão e líder do time. Com o time praticamente definido, os jogadores participam de uma movimentação leve pela manhã e depois iniciam o regime de concentração. Existe a expectativa por parte da administração do Majestoso pela presença de um bom público. Os 3500 ingressos destinados aos corintianos se esgotaram em apenas três horas na quinta-feira. A venda antecipada para os ponte-pretanos tem sido boa e serão mantidas até o meio dia de domingo. O ingresso de arquibancada custa R$ 20, com menores e estudantes pagando R$ 10. As numeradas têm preço de R$ 30. No total estão destinados 15 mil ingressos à torcida local. A Polícia Militar vai isolar as principais ruas e vias de acesso para o estádio à fim de evitar o confronto entre as duas torcidas.