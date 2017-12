Ponte Preta muda para voltar a vencer Para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta pode mudar sua postura nos próximos jogos. O técnico Nenê Santana admitiu que pode trocar um ou dois volantes por dois meias, deixando o time mais agressivo contra o Criciúma, domingo, no Estádio Majestoso. Mesmo sem vencer há quatro rodadas e de ter perdido seus últimos três jogos, o time campineiro ocupa a décima posição, com 58 pontos. Só que até então a Ponte jamais tinha ocupado esta posição, só ficando nos primeiros lugares. Mas tanto a diretoria como a comissão técnica ainda mantém o objetivo de buscar uma vaga na Copa Sul-Americana, entendendo ser necessário somar pontos. O time terá que somar, pelo menos, mais oito pontos nestas últimas quatro rodadas. A Ponte ainda enfrentará Criciúma e Internacional em casa; Fluminense e Vitória fora. "Em casa, realmente, nós precisamos jogar um pouco mais abertos. O problema é que enfrentamos o Atlético-PR, líder do campeonato, e que vinha atropelando todo mundo, então era preciso cautela", justificou Nenê que escalou quatro volantes - Marcus Vinícius, Romeu, Flávio e Ricardo Conceição. Para o próximo jogo, é provável a volta do meia Danilo que ocuparia a vaga de Flávio, suspenso com três cartões amarelos. Talvez Ricardo Conceição, forte marcado, possa perder sua vaga para o meia Vander. Até o ataqu e pode mudar, com a entrada do atacante Roger na vaga do meia Júlio César. Estas mudanças serão testadas durante a semana, bem como ainda restará a dúvida sobre quem ocupará a lateral-esquerda para suprir a ausência de Bill, também suspenso com três amarelos. Por outro lado, estão confirmadas as voltas do lateral direito André Cunha e do goleiro Lauro, uma vez que cumpriram suspensão automática. Eles entrarão nas vagas, respectivamente, de Aranha e Ângelo.