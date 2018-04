Ponte Preta não deve renovar contrato de Renato Cajá

Contratado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro com muita pompa, o meia Renato Cajá não rendeu o esperado e agora deve deixar a Ponte Preta. O camisa 10, que recebe o salário mais alto entre todos os jogadores do elenco, tem contrato até o final de dezembro e as chances de permanecer no clube na próxima temporada estão praticamente descartadas.

Em reunião com agentes do jogador, o gerente de futebol do clube, Gustavo Bueno, não conseguiu chegar a um acordo. Cajá estaria pedindo um salário ainda superior ao que recebe e ao clube gostaria de uma redução salarial. Sem acordo, as chances de permanência dele diminuíram praticamente a zero.

O meia acertou com a Ponte Preta no final de julho vindo do futebol chinês. Na época, o clube campineiro precisou de um aporte de investidores, somados a ações com o programa de sócio-torcedor para pagar o seu salário. Ele só aceitou ter a sua terceira passagem pelo time porque a sua mulher estava grávida e gostaria de ter o filho em Campinas.

Com a renovação com o camisa 10 cada vez mais distante, a Ponte Preta deve manter Adrianinho no elenco. Mesmo após receber críticas por queda de rendimento no final da Série B, o meia tem contrato até o final de 2015 e o treinador Guto Ferreira conta com ele.

Outra novidade para a próxima temporada é o retorno do lateral-esquerdo Rodrigo Birô. Emprestado à Chapecoense no último Brasileirão, ele foi reintegrado ao elenco pontepretano e deve estar entre os 28 inscritos para o Campeonato Paulista. Isso porque Bryan voltou para o América Mineiro e João Paulo é o único especialista da posição.