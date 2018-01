Ponte Preta não deve se reforçar A incômoda vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos, deixou a Ponte Preta a perigo e rumo à segunda divisão em 2003. A diretoria promete empenho para buscar alguns reforços, mas as palavras de esperança não são tão carregadas de otimismo. "Se descobrirmos algum jogador de boa condição e que aceite nossos padrões salariais, então ele será contratado", avisa Ronaldão, gerente de futebol. As inscrições acabam antes da primeira rodada do returno, portanto, o clube tem ainda um mês para tentar reforçar o elenco dirigido por Abel Braga. O próprio técnico não tem muita expectativa pela chegada de mais jogadores, preferindo reforçar as qualidades de seu elenco. "A maioria é jovem, que falta muita experiência, mas eles podem superar tudo pela garra e pela vontade de vencer", argumenta. A folga na tabela no final de semana foi aproveitada com um descanso no domingo. Os jogadores voltaram aos treinos na segunda-feira à tarde iniciando os trabalhos com vistas ao jogo contra o Vitória, domingo, em Salvador. Várias experiências foram testadas nos últimos dias. O volante Roberto, com três cartões amarelos, e o meia Nenê, expulso contra o Corinthians, estão de fora.