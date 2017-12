Ponte Preta negocia com volante Ronaldo, do Sport, e fica sem o zagueiro Yago

A reformulação no elenco da Ponte Preta continua após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Indicado pelo técnico Eduardo Baptista, o volante Ronaldo pode ser contratado junto ao Sport. Por outro lado, o zagueiro Yago não vai mesmo permanecer no estádio Moisés Lucarelli.

+ Ponte Preta anuncia pacote de reforços com Tiago Real, Silvinho e goleiro do Palmeiras

Ronaldo tem 23 anos e disputou 26 partidas nesta temporada. Volante de origem, ele também pode atuar como lateral-esquerdo. A sua contratação foi um pedido de Eduardo Baptista. Os dois trabalharam juntos no time pernambucano entre 2014 e 2015.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se o martelo for batido, Ronaldo será o quinto reforço para 2018, se juntando ao goleiro Vinícius, ao zagueiro Wesley Matos, ao meia Tiago Real e ao atacante Silvinho.

Por outro lado, o clube não vai mesmo mais contar com Yago. O zagueiro, que terminou o Brasileirão como titular, tinha a possibilidade de ter o empréstimo prorrogado, mas a comissão técnica do Corinthians decidiu contar com seu futebol em 2018 depois de ficar sem Pablo, que não renovou, e sem acordo positivo na negociação com Marllon, da Ponte Preta.