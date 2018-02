Ponte Preta no 3-5-2 e com Anselmo Nem Macedo, nem Flávio Guilherme. O comandante de ataque da Ponte Preta para enfrentar o Cruzeiro, domingo, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, será Anselmo. Desta vez o técnico Marco Aurélio Moreira contou com a ajuda da diretoria que pressionou tanto o departamento médico como físico para liberar o jogador totalmente. Outra novidade será a utilização do esquema 3-5-2, mas desta vez efetivamente com três zagueiros. A escalação e Anselmo provocou surpresa geral. Embora ele já estivesse treinando fisicamente, desde o início da semana ele tinha sido vetado pelo fisicultor Luís Fernando Goulart. Ele considerava prematuro a volta do atacante, que ficou afastado por 20 dias devido uma tendinite no joelho. O jogador, porém, queria entrar em campo de qualquer jeito. "Estou me sentindo bem e pronto para jogar", avisava pelos corredores do Majestoso. Durante a semana, Marco Aurélio testou Macedo, que participou da vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0, e também o reserva Flávio Guilherme. Nenhum agradou. Por isso houve a pressão do diretor de futebol Marco Antônio Eberlin para a volta de Anselmo, que ainda não marcou nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Como Anselmo treinou coletivamente pela manhã acabou confirmado ao lado de Júlio César, ex-meia da Matonense e Santos, que vai entrar na vaga de Weldon, suspenso pela expulsão na última rodada. Nos treinos da semana, Zé Maria ganhou a posição de ala-esquerda na disputa com Bill. Outra surpresa foi a escalação de Luiz Carlos na defesa ao lado de Gustavo e Alexandre, numa opção tática justificada por Marco Aurélio: "Nós vínhamos jogando com três zagueiros, mas com o volante Marcus Vinícius recuado. Achei melhor usar três zagueiros natos, o que facilita a liberdade para os dois alas", comentou o técnico. O volante Romeu, com tendinite no joelho direito, foi poupado mas garante que vai estar em campo domingo. A Ponte está escalada com Lauro; Gustavo, Alexandre e Luiz Carlos; André Cunha, Marcus Vinícius, Romeu, Flávio e Zé Maria; Júlio César e Anselmo. Com esta formação o time tentará apagar da memória de sua exigente torcida as duas últimas derrotas em casa para Juventude, por 1 a 0, e Figueirense, por 2 a 0. A Ponte soma 17 pontos, em sexto lugar.