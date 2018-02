Ponte Preta no desespero em Americana Rio Branco e Ponte Preta fazem neste sábado, às 18 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana, o jogo dos desesperados pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, que terá transmissão ao vivo pela Sportv. Ambos realizam campanhas ruins. A Ponte é a antepenúltima colocada com apenas sete pontos e ameaçada de rebaixamento. O Rio Branco ocupa a 15ª posição com dez pontos, mas vem de cinco derrotas consecutivas que derrubaram o técnico Luís Carlos Cruz. No time de Americana a principal novidade é a estréia do técnico Zé Teodoro, a terceira passagem do treinador pelo clube. Sua missão não será nada fácil. Logo na sua primeira semana já teve problemas: o atacante Capitão, artilheiro do time com cinco gols, pediu para ser liberado e não faz mais parte do elenco. Em princípio, duas dúvidas ainda incomodam o treinador: Moisés ou Éverton e Gil ou Fabiano Gadelha brigam por vagas no meio-campo. O técnico pretende confirmar oficialmente a formação do time somente momentos antes da partida. Para reagir, a diretoria e comissão técnica da Ponte Preta estão encarando o confronto como uma decisão. Durante toda semana o vice-presidente Marco Antônio Eberlin convocou a torcida para "invadir" Americana e empurrar a Ponte para a vitória. "A torcida tem que incentivar os jogadores a trazer a vitória. Eles vão conquistá-la na unha o resultado positivo", esbravejou o dirigente. O técnico Vadão realizou quatro mudanças de uma só vez. Além disso, mudou novamente o esquema. Desta vez ele irá colocar o time no esquema 3-5-2. Com isso, Gustavo entra no time na vaga do volante Carlinhos. Mas as mudanças não param por aí. Na ala-direita, Luciano Baiano, machucado, será substituído por Rissut. No meio-campo, Danilo entra no lugar de Harison, também machucado, e no ataque, Kahê ganha nova oportunidade em lugar de Romualdo.