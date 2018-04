Ponte Preta oficializa atacante Roger e apresenta Eduardo Baptista

A semana começou movimentada na Ponte Preta. O clube confirmou a contratação da atacante Roger, artilheiro do Campeonato Paulista com a camisa do Red Bull Brasil, e também apresentou o técnico Eduardo Baptista como substituto de Alexandre Gallo, demitido na sexta-feira.

Roger, autor de 11 gols no Estadual, já tinha pré-contrato com o time campineiro antes mesmo da eliminação do Red Bull Brasil para o Corinthians, no último sábado. O jogador, de 31 anos, foi revelado na Ponte Preta e retorna para ser a sombra de Wellington Paulista no setor ofensivo.

Outra novidade foi a apresentação do técnico Eduardo Baptista, que estava sem clube desde sua demissão no Fluminense. Animado, ele chegou falando em títulos e espera fazer com um clube campanha ainda melhor que a do ano passado, quando a Ponte Preta chegou a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores.

"É impossível não chegar na Ponte Preta sem pensar em títulos. Esse é o objetivo de qualquer treinador. Ainda mais o meu, que agora estou à frente do meu clube de coração", disse Eduardo, que é natural de Campinas, interior de São Paulo.

Antes, a Ponte Preta já havia anunciado o lateral-direito Diogo Matheus, zagueiro Kadu e o volante Renê Júnior para o Campeonato Brasileiro.