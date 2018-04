Ponte Preta passa sufoco e empata sem gols com o Mogi Mirim

AMERICANA - A Ponte Preta sentiu o cansaço e não teve a estreia que imaginava no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo, o time campineiro ficou no empate sem gols com o Mogi Mirim, no Estádio Décio Vitta, em Americana, - o Moisés Lucarelli foi interditado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) porque a Polícia Militar não enviou o laudo de liberação.

Apesar de estar atuando fora de casa, o Mogi Mirim foi quem esteve mais próximo de balançar as redes, principalmente no segundo tempo, quando se aproveitou da queda de rendimento do adversário. Foram duas bolas na trave e outros lances de perigo.

Mas o primeiro tempo bastante equilibrado e disputado, principalmente no meio-campo. O time campineiro apostava nas jogadas pelo lado direito, com Cicinho, e encontrava dificuldades para chegar com perigo ao gol de Daniel. Enquanto isso, os visitantes abusavam da velocidade e dos chutes de fora da área.

Mais bem preparado fisicamente, o Mogi Mirim dominou o segundo tempo e esteve próximo de abrir o placar em pelo menos duas oportunidades. Em uma delas, Roniery arriscou de longe, Edson Bastos falhou e a bola explodiu no travessão. No rebote, Roni bateu para boa defesa do goleiro ponte-pretano. Depois, Piauí cobrou escanteio fechado, a bola passou por todo mundo e Henrique, quase em cima da linha, cabeceou na trave. Desta vez a Ponte deu sorte.

A Ponte Preta volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Corinthians, às 17 horas, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela segunda rodada. Na quinta-feira, o Mogi Mirim recebe o Penapolense, às 19h30, no Estádio Vail Chaves - o antigo "Romildão" mudou novamente de nome depois de Rivaldo vender a sua parte no Mogi Mirim.

PONTE PRETA 0 X 0 MOGI MIRIM

PONTE PRETA - Edson Bastos; Artur, Cleber, Ferron e Uendel; Baraka, Bruno Silva (Memo), Cicinho e Wellington Bruno (Adrianinho); Rildo (Ferrugem) e William. Técnico - Guto Ferreira.

MOGI MIRIM - Daniel; Roniery, Tiago Alves, Lucas Fonseca e Piauí; Magal, Val (Wagner), Carlos Alberto e Roger Gaúcho; Roni e Henrique (Nando). Técnico - Dado Cavalcanti.

ÁRBITRO - Welton Orlando Wohnrath.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Silva e Cléber (Ponte Preta); Piauí e Lucas Fonseca (Mogi Mirim)

PÚBLICO - 2.040 pagantes.

RENDA - R$ 44.280,00.

LOCAL - Estádio Décio Vitta, em Americana (SP).