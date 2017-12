Ponte Preta pede o apoio da torcida Há sete jogos sem comemorar uma vitória no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta busca apoio de sua torcida para se reabilitar e permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Para isso, a diretoria está trabalhando no que denominou " Projeto Tricolor", começando pela redução nos valores dos ingressos na partida diante do São Paulo, no próximo domingo, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O clube disponibilizou uma carga de 14.900 ingressos. Os bilhetes da arquibancada serão de R$ 10,00, com meia-entrada a R$ 5,00 para estudantes, aposentados, mulheres, sócios e professores da rede estadual. A Ponte está numa situação complicada no campeonato, ocupando a 21ª posição, com 46 pontos. Além do São Paulo, vai pegar o Flamengo, no Rio, e encerra sua participação contra o Fortaleza, em Campinas. Além da luta contra o rebaixamento, a Ponte enfrenta um jejum de 139 dias sem ganhar em casa. A última vitória aconteceu no dia 13 de julho, pela 18ª rodada, quando derrotou o Bahia por 1 a 0. E esse não será o único tabu a ser quebrado, já que o clube não vence o São Paulo em Campinas há quatro anos. O último feito aconteceu nos playoffs do Brasileiro de 1999, no dia 21 de novembro, quando ganhou por 2 a 1. O técnico Abel Braga sabe das dificuldades que serão encontradas e, por isso, encara o jogo contra o São Paulo como mais uma decisão. "A Ponte Preta briga para permanecer na elite do futebol brasileiro, enquanto o São Paulo quer uma vaga na Libertadores da América. Essa partida será uma decisão para as duas equipes", acredita. Duas mudanças estão previstas no time. O meia Piá retorna de suspensão e deve assumir o posto de Ângelo. Já o lateral-direito Marquinhos, que foi expulso, deverá ser substituído por Carlos Alexandre.