Ponte Preta pede o apoio da torcida O bom início de Campeonato Paulista surpreendeu até mesmo a comissão técnica da Ponte. Segundo o técnico Estevam Soares, "o Estadual serviria como laboratório". mas como os resultados são favoráveis e o time está se portando bem, a diretoria espera contar com a força de seus torcedores para garantir uma das vagas à próxima fase. No momento, a Ponte ocupa a vice-liderança do Grupo 1, com 10 pontos. Para tanto, a diretoria decidiu fazer uma promoção de ingressos para o importante jogo diante do Corinthians, domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Serão 13.800 entradas à disposição dos torcedores partir desta quinta-feira, mas os dirigentes não divulgaram quantos farão parte do desconto promocional de 50%, ou seja, R$ 10 - o preço mínimo do Paulistão de R$ 20. Sabe-se que será um número limitado previsto no Estatuto do Torcedor e no regulamento da competição. O jogo contra o time do Parque São Jorge deve definir quem ficará com a segunda vaga do Grupo 1. Ciente da importância do jogo, Estevam ainda tem dúvidas sobre quais serão os substitutos dos zagueiro Gabriel, expulso, e Alexandre, lesionado. Luís Carlos, Rafael Santos e Alan brigam pelas duas vagas. Em compensação, o meia retorna de suspensão. Com a ida do preparador físico Cristiano Nunes para o Flamengo, Luís Fernando Goulart assume o cargo na Ponte Preta. Ele foi auxiliar de Nunes durante quatro anos.