Ponte Preta perde mais um volante para estreia no Paulistão contra o Corinthians

A Ponte Preta sofreu uma baixa inesperada para a estreia no Campeonato Paulista, marcada para a próxima quarta-feira contra o Corinthians, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O volante Ronaldo ainda não teve a sua documentação regularizada e por isso não está à disposição do técnico Eduardo Baptista.

+ Ponte receberá R$ 1 mi por ida de Bruno Silva ao Cruzeiro e tem estádio liberado

Ronaldo, de 23 anos, foi emprestado pelo Sport até novembro, mas, como ele estava defendendo o Ohod, da Arábia Saudita, ainda faltam alguns documentos. O prazo para a inscrição de jogadores para a primeira rodada terminou na última quarta-feira.

Além de Ronaldo, que vinha treinando entre os titulares, Eduardo Baptista também não poderá contar com Marciel devido a um acordo entre Ponte Preta e Corinthians. O volante foi emprestado pelo time da capital paulista até o final deste ano.

Nesta sexta-feira, a Ponte Preta vai realizar um jogo-treino contra o Red Bull Brasil, que também está na elite estadual, e Eduardo Baptista já deve fazer um esboço do time que pretende mandar a campo na estreia no próximo meio de semana. O confronto entre campeão e vice de 2017 vai acontecer no Pacaembu porque o gramado do estádio Itaquerão passa por reforma.