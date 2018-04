Ponte Preta perde para o Londrina e segue zerada como mandante na Série B

Assim como aconteceu no Campeonato Paulista, a Ponte Preta segue vacilando quando joga no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Neste sábado, o time alvinegro conheceu a segunda derrota em dois jogos como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro ao perder para o Londrina por 1 a 0, pela terceira rodada.

Esse foi o segundo jogo dos seis que a Ponte Preta realizou com os portões fechados por conta da suspensão imposta pelo STJD. Isso por conta de invasão de campo ocorrida no ano passado. Na estreia, perdeu para o Paysandu, também por 1 a 0. Com três pontos, o time campineiro é o 13.º colocado. Já o Londrina chegou aos seis e está em sétimo lugar.

O time paulista começou a partida marcando sob pressão e levou perigo quando André Luis tabelou com Fellipe Cardoso e cruzou rasteiro. Danilo Barcelos só não completou porque a defesa tirou de carrinho. Aos poucos, o Londrina foi equilibrando o duelo e criou dois lances de perigo. Marcelinho chutou e Ivan segurou. Depois, Moisés Gaúcho soltou a bomba e o goleiro buscou no ângulo.

Logo no início do segundo tempo, Igor cruzou rasteiro e Danilo Barcelos chegou desviando de carrinho. Quase em cima da linha, o zagueiro Luizão tirou de calcanhar e evitou o gol pontepretano.

A partida caiu demais de rendimento e o placar só foi aberto por causa de uma falha individual de Nathan. O camisa 5 pontepretano furou na hora de cortar na pequena área, Luizão ficou com a sobra e bateu cruzado. Patrick Vieira completou para as redes quase em cima da linha.

Pela Série B, a Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, quando faz o tradicional dérbi de Campinas contra o Guarani, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Londrina recebe o Fortaleza nesta terça-feira, às 16h30, no estádio do Café, em Londrina (PR). As partidas serão válidas pela quarta rodada.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 x 1 LONDRINA

PONTE PRETA - Ivan; Igor, Renan Fonseca, Reginaldo e Marciel; Nathan, Paulinho e Tiago Real (Júnior Santos); André Luis (Aaron), Danilo Barcelos (Felipe Saraiva) e Felippe Cardoso. Técnico: Doriva.

LONDRINA - Vagner; Reginaldo, Luizão, Lucas Costa e Roberto; Germano, Moisés Gaúcho, Dudu (Matheus Olavo) e Patrick Vieira (Leandro Almeida); Marcelinho (Wesley) e Alisson Safira. Técnico: Marquinhos Santos.

GOL - Patrick Vieira, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renan Fonseca (Ponte Preta); Germano, Patrick Vieira e Moisés Gaúcho (Londrina).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).