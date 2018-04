Ponte Preta perde para o Náutico, mas passa às oitavas de final da Copa do Brasil

A Ponte Preta jogou com o regulamento debaixo do braço após vencer a partida de ida por 3 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, mesmo com a derrota para o Náutico por 1 a 0, na Arena Pernambuco, no Recife, pela quarta fase.

Com a derrota sofrida em Campinas (SP), o Náutico precisava vencer por três gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. Uma dura missão. O adversário da Ponte Preta nas oitavas de final será conhecido em sorteio a ser realizado nesta sexta-feira pela CBF. A única certeza é que o time campineiro ganhou mais R$ 2,4 milhões com a classificação.

O Náutico precisava vencer bem, mas foi a Ponte Preta quem criou os principais lances de perigo. Marciel, Paulinho e Felippe Cardoso assustaram em chutes de fora da área. Já o time pernambucano apostava nas bolas paradas. A única finalização saiu nos minutos finais em falta cobrada por Wallace Pernambucano e defendida pelo goleiro Ivan.

O panorama não mudou muito no segundo tempo. O Náutico tinha mais posse de bola, mas não conseguia entrar na área paulista, que apostava no contra-ataque. Gabriel Araújo ainda exigiu boa defesa de Ivan em cobrança de falta.

Aos 37 minutos, Luiz Henrique foi derrubado por Nathan e o árbitro assinalou pênalti. Júnior Timbó cobrou no meio do gol e garantiu a vitória alvirrubra. Mas com placar insuficiente para carimbar a sua vaga.

Neste final de semana, os dois times voltam a jogar pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, a Ponte Preta vai enfrentar o Criciúma, neste sábado, às 19 horas, em Santa Catarina. Pela série C, o Náutico vai pegar o Botafogo-PB, em João Pessoa, no mesmo dia e horário.