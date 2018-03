Ponte Preta perde para o São Bento, mas vai à final do Troféu do Interior

Com um homem a menos desde o primeiro tempo, a Ponte Preta acabou derrotada para o São Bento pelo placar de 3 a 1 na noite deste sábado, pela última rodada da primeira fase do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. Apesar do tropeço, o time campineiro carimbou a classificação à final, enquanto a equipe de Sorocaba acabou eliminada.

A Ponte Preta acabou na liderança do Grupo 2, com seis pontos e enfrentará na decisão o Mirassol, que venceu o Ituano por 2 a 0. O time de Sorocaba ficou em segundo do Grupo 1, com quatro, a dois dos comandados do técnico Moisés Egert.

O título será decidido em dois jogos, o segundo em Campinas porque foi determinado que o líder do Grupo 2 teria este privilégio. A campanha de ambos foi igual, com 18 pontos para cada, somando-se as duas fases. O primeiro será disputado em Mirassol, na próxima quarta-feira, e o segundo no fim de semana, provavelmente dia 1º de abril, domingo de Páscoa, em Campinas.

Mesmo precisando vencer para tentar carimbar uma vaga na final, o São Bento entrou em campo com uma postura mais cautelosa, visando surpreender a Ponte Preta na base do contra-ataque. A tática deu certo. O time campineiro não conseguiu se encontrar em campo e acabou saindo atrás do placar no primeiro tempo.

Aos 33 minutos, Everaldo foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Diogo Oliveira recebeu livre e bateu colado para abrir o marcador. Um pouco antes, a Ponte havia perdido o volante João Vitor, expulso após forte entrada em Moraes. Após o gol, o São Bento começou a administrar o resultado e fez a bola rolar envolvendo o time campineiro, que não conseguiu esboçar reação.

O São Bento voltou ainda melhor no segundo tempo e ampliou aos seis minutos. Moraes fez o que quis pelo lado esquerdo e cruzou para Lucas Crispim. O ex-santista só rolou para Lucas Farias, que apareceu de surpresa dentro da área, para fazer 2 a 0.

Em vantagem, o time de Sorocaba deu a bola para a Ponte Preta, que chegou com perigo aos 25 minutos. Aaron recebeu dentro da área e cabeceou para a defesa de Rodrigo Viana. A resposta foi com Everaldo. O atacante recebeu livre de marcação e chutou por cima do gol.

Na sequência, o São Bento tirou o pé do acelerador. A Ponte aproveitou e diminuiu. Aaron recebeu em profundidade, driblou Rodrigo Viana e empurrou para o gol. Ainda deu tempo para Anderson Cavalo, em uma bela cabeçada, fazer o terceiro aos 45 minutos, o que não impediu a eliminação do time de Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 3 X 1 PONTE PRETA

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Lucas Farias, Rogério, João Gabriel e Moraes; Fábio Bahia, Diego Felipe (Maicon Souza) e Diogo Oliveira (Cássio); Léo Itaperuna (Anderson Cavalo), Everaldo e Lucas Crispim. Técnico: Paulo Roberto Santos.

PONTE PRETA - Ivan; Jeferson, Renan Fonseca, Luan Peres e Marciel; Nathan, João Vitor, Lucas Mineiro, Felipe Saraiva (Aaron) e Silvinho; Yuri (Silvinho). Técnico: João Brigatti (interino).

GOLS - Diogo Oliveira, aos 33 minutos do primeiro tempo. Lucas Farias, aos seis, e Aaron, aos 41, e Anderson Cavalo, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Luan Peres (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - João Vitor (Ponte Preta)

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

RENDA - R$ 15.475,00.

PÚBLICO - 1.089 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).