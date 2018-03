Ponte Preta perde por goleada no STJD O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu manter o resultado do julgamento anterior e indeferiu o recurso da Ponte Preta, que perdeu os pontos dos jogos contra Internacional e Juventude, correspondentes às duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A decisão foi unânime (8 a 0). Ambas as equipes gaúchas são beneficiadas com a adjudicação de três pontos. A pena foi imputada porque a equipe paulista escalou irregularmente o volante Roberto. A questão envolvendo o número de vitórias e gols continuam indefinidadas. O relator Marcos Henrique Pinto Basílio levantou o tema, alegando que, ao final do campeonato, caso dois times terminem empatados, pode haver confusão em relação à classificação ou rebaixamento. O presidente do STJD, Luiz Sveiter, que presidia a sessão, não quis discutir o assunto dizendo que não fazia parte da pauta. E acrescentou: "como se trata de um tópico relacionado ao regulamento da competição, cabe ao Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciar sobre o fato". O advogado da Ponte Preta, Marcelo Goes, lamentou a decisão do STJD, frisando que, por causa de interpretações diferentes do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF), a equipe paulista acabou punida. "Lutamos até o fim. Infelizmente, o tribunal entendeu de uma forma e nós de outra", afirmou Goes, frisando que a clube vai acatar a decisão. Toda a confusão envolvendo a Ponte Preta começou no Brasileiro do ano passado quando, na última partida contra o Fluminense, o jogador Roberto fora expulso. Ele foi julgado e punido com a suspensão de dois jogos, sendo que a equipe paulista não enviou nenhum representante neste julgamento por causa de problemas financeiros. Marcelo, porém, alegou que a Ponte deveria ter sido informada da punição e do convertimento da punição em multa, já que não havia mais partidas naquele Brasileiro. O tribunal entendeu o contrário. A equipe paulista é quem deveria ter solicitado a conversão. A partir do momento que tal pedido não foi feito, o jogador deveria, então, cumprir a suspensão nas duas primeiras partidas da atual competição. Outro fato que acabou contribuindo para toda esta confusão foi a criação do Boletim Informativo Diário (BID) por parte da CBF. Como o nome de Roberto constava do documento, a diretoria da Ponte acreditou que o jogador estava liberado para atuar.