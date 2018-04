Ponte Preta perde seu artilheiro A diretoria da Ponte Preta confirmou no início da noite desta quarta-feira a negociação do atacante Weldon, artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, com o futebol do Arábia Saudita. O clube em questão não foi revelado, mas o valor chega a U$ 800 mil, dos quais 30% ficam para o clube campineiro. O jogador se encontra no Oriente Médio, onde discute os detalhes do contrato. O anúncio foi feito pelo gerente de Futebol, Ronaldão. "Ele está nos Emirados Árabes e o negócio está certo. Como seu contrato termina no final no ano, achamos melhor negociá-lo para que tivéssemos uma compensação financeira", explicou. O jogador chegou no começo do ano na Ponte Preta, como um reforço comum. No entanto, ao longo dos jogos foi arrancando elogios da imprensa e dos torcedores. A boa campanha do time na competição e seus oito gols no Brasileiro atraíram a atenção de representantes de times europeus, principalmente França, Portugal e Espanha. A diretoria e o técnico Nenê Santana, no entanto, já têm o substituto para o jogador para o jogo do próximo domingo, em Caxias do Sul, contra o Juventude. O recém-contratado Barata já foi liberado e deve estrear como titular. A Ponte Preta está na nona colocação, com 46 pontos.