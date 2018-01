Ponte Preta perto da formação ideal Ao vencer o Paraná por 1 a 0, a Ponte Preta, conforme definição do técnico Estevam Soares, "desafogou" no Campeonato Brasileiro. Além disso, ganhou uma nova formação que pode ser utilizada nos próximos jogos, talvez, já diante do Vasco da Gama, quinta-feira, no Estádio de São Januário, pela 27.ª posição. O time campineiro conseguiu sua segunda vitória seguida em casa, pois na rodada anterior tinha superado o Fortaleza, por 2 a 1. E no segundo tempo do jogo de sábado trocou o esquema 4-5-1 pelo 4-4-2 com a entrada do rápido Izaías no ataque ao lado do centroavante Tico, autor do gol da vitória. "O esquema funcionou bem", avaliou Soares, considerando mais importante o resultado porque o time atingiu os 40 pontos e deixou para trás, de vez, a série negativa de nove jogos sem vitórias, inclusive com oito derrotas seguidas. Izaías entrou na vaga do meia Rafael Ueta e outra mudança que acabou aprovada foi a entrada de Rissut na vaga de Luciano Baiano, na lateral-direita. Os dois novatos podem assumir as camisas titulares nesta semana.