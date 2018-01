Ponte Preta perto de garantir vaga Bem perto da classificação para as semifinais do Campeonato Paulista, a Ponte Preta quer aproveitar o alto astral para garantir sua vaga contra a Portuguesa de Desportos, neste domingo, em Campinas. A confiança é tanta que, neste momento, parece impossível uma surpresa. "Não podemos menosprezar o adversário. Muito pelo contrário: temos que manter a mesma pegada e determinação", alerta o técnico Nelsinho Baptista. A atual fase do time é tão boa que o técnico Nelsinho não terá desfalques. A equipe é a praticamente a mesma que eliminou o Gama da Copa do Brasil, na quarta-feira. A única mudança será o retorno do lateral-esquerdo Elivélton, que estava suspenso no torneio nacional. Está confirmada a permanência de Dionísio no meio-de-campo, no lugar de Marco Aurélio. O volante Fabinho, que torceu o tornozelo durante a partida contra o Gama, já está quase recuperado e garante que vai entrar em campo. "Não vou ser bobo de ficar fora do time", comentou o volante. Com 25 pontos, a Ponte Preta necessitaria de mais três pontos para se garantir entre os quatro classificados para a próxima fase. Para o técnico Nelsinho, porém, duas vitórias nos três jogos que restam darão a primeira posição ao time. Além da Portuguesa, os próximos adversários serão União Barbarense, em casa, e Rio Branco, em Americana.