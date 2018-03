Ponte Preta pode confirmar reforços À parte o impasse pela provável negociação do atacante Roger com o São Paulo, a diretoria da Ponte Preta continua se movimentando na busca de reforços para o Campeonato Brasileiro. Um deles pode ser o meia Vélber, ex-Paysandu, que poderia ser cedido pelo clube do Morumbi como parte da negociação. Outro jogador que pode chegar ao Majestoso, ainda na quinta-feira, é o zagueiro Thiago Mathias, do Paulista. As negociações estavam paradas há duas semanas, depois de um mal-entendido com o Palmeiras, que ainda detém os direitos federativos do atleta. O jogador já tinha acertado sua saída do time de Jundiaí e seu salário com a Ponte, mas não tinha comunicado sua decisão à diretoria palmeirense. A questão, agora, está contornada. Mathias deve participar, como reserva, do jogo entre Paulista e Figueirense, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira e no dia seguinte estará em Campinas para assinar contrato. A diretoria ponte-pretana não confirma, mas pode além de Roger, ficar sem o volante Éverton, que estaria sendo negociado com um clube japonês. Nesta terça-feira os titulares participaram de treinos físicos, enquanto os reservas fizeram um jogo-treino contra um selecionado africano. Para o jogo contra o Paraná, em Curitiba, estão confirmadas duas mudanças no time: Aranha entra no lugar do goleiro Lauro, expulso na derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, e a volta do zagueiro Galeano na vaga de Luís Carlos. A Ponte Preta ocupa a sétima posição com sete pontos ganhos.