Ponte Preta pode contratar Anselmo A Ponte Preta pode definir a contratação do centroavante Anselmo, do Palmeiras, para esta temporada. As negociações estão praticamente fechadas e o jogador deve se apresentar ao técnico Estevam Soares nesta sexta-feira, no Majestoso. Os contatos foram feitos pelo procurador do atleta, Lúcio de Souza, e o gerente de futebol, Ronaldão de Jesus. O atestado liberatório do atacante ainda pertence ao Palmeiras que tem contrato até 2005. "Acho que não haverá nenhum problema para o acerto final", adiantou o procurador. Estevam Soares ficou aliviado quando soube do acerto, uma vez que não tem no elenco nenhum especialista para a posição. "No último jogo adotamos o esquema 3-6-1 por falta de opção", explicou Soares. Ele, porém, comemorou o empate sem gols com o São Paulo , quarta-feira, no Morumbi, na abertura do Campeonato Paulista. O técnico promete várias mudanças para o jogo contra a Portuguesa Santista, domingo, no Majestoso.