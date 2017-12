Ponte Preta pode ter duas mudanças O técnico Abel Braga ainda não definiu o time da Ponte Preta que enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ele tem dúvidas na lateral e no meio-de-campo. Na lateral-direita, Carlos Alexandre pode aparecer entre os titulares. Depois de ser operado de uma cirurgia no púbis que o afastou por mais de seis meses do futebol, o jogador, aos poucos, vem ganhando a confiança do técnico e deve substituir Marquinhos. O experiente volante Romeu continua de fora por problema médico. Depois de levar uma bolada no rosto, ficou a suspeita de um descolamento de retina. Além disso, ele se recupera de uma lesão no joelho direito. Caso não jogue, Ângelo será o seu substituto. Abel não confirmou o time, mantendo o costumeiro mistério. Mas deve usar o esquema 4-4-2, reforçando o meio-de-campo para tentar surpreender o líder Cruzeiro na base dos contra-ataques. A Ponte Preta, em 16º lugar, com 30 pontos, tenta também quebrar uma seqüência de três jogos sem gols de seus atacantes. Para vencer o líder do campeonato, Fabrício Carvalho espera desencantar. "Atacante vive de gols e estamos trabalhando para marcar. Espero fazer contra o Cruzeiro e ajudar a Ponte Preta a conseguir uma boa vitória, o que nos deixaria em uma boa situação no campeonato", disse o jogador, artilheiro do time no Brasileirão, com oito gols.