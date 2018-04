Ponte Preta pode ter novidades nesta quinta-feira contra o Bragantino

CAMPINAS - A Ponte Preta pode ter novidades no confronto contra o Bragantino. Recém-contratados, os volantes Magal, do Mogi, Paulo Roberto, do Audax, e o lateral Rodrigo Biro, do Penapolense, estão relacionados com o restante da delegação para Bragança Paulista e podem estrear no duelo entre os times nesta quinta-feira, às 21h50, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela segunda fase da Copa do Brasil.

A presença dos jogadores em campo ainda depende da regularização dos contratos e a publicação dos nomes dos jogadores no BID - Boletim Informativo Diário - da CBF. Além deles, a Ponte Preta fechou com goleiro Daniel e o zagueiro Tiago Alves, ambos do Mogi Mirim, com o zagueiro César, do Atlético Sorocaba, e com o meia Rafinha, do Audax.

Dentro do campo, a novidade do técnico Guto Ferreira será o retorno do volante Baraka, que, suspenso, ficou de fora do duelo contra o Linense, pelo Torneio do Interior. Ele entra na vaga de Alef. O zagueiro Cléber e o meia Ramírez não treinaram no começo da semana, com problemas médicos, mas não representam problemas e devem seguir para a partida.

O Bragantino também terá novidades para a partida. O meia Danilo Sacramento, que disputou o Campeonato Paulista pelo XV de Piracicaba, poderá fazer sua estreia pelo clube. Além disso, o time também poderá escalar o recém-contratado Deivid Sacconi, que também é meia.

Porém, o técnico Mazola Júnior não poderá contar com um reforço: Bruninho, que veio do Betim-MG, time onde disputou dois jogos na Copa do Brasil.

NATAL

Outro jogo completa a rodada desta semana pela competição. No Rio Grande do Norte, o América-RN recebe o Atlético-PR. Envolvido na disputa da final do Campeonato Paranaense contra o rival Coritiba, o Furacão terá os desfalques do lateral-direito Jonas, do meia Paulo Baier e do atacante Ciro.