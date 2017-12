Ponte Preta prega futebol solidário A Ponte Preta parece já ter a fórmula para segurar o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR, domingo à tarde, no Majestoso, em Campinas, pela 42ª rodada. Além de reforçar os treinamentos da semana, o técnico Nenê Santana destacou o trabalho psicológico com o elenco que, segundo ele, precisa entender que "somente a união faz a força". O técnico acha que só existe uma maneira de segurar o forte adversário, com grande poder ofensivo e tendo como grande destaque o artilheiro da competição, Washington, com 30 gols. "Todos têm que marcar, correr, se dedicar. Um precisa ajudar o outro para que o número de falhas seja diminuído", afirma o técnico, pregando o futebol solidário. Na prática, vale também todo esforço defensivo para não voltar a perder. O time vem de duas derrotas consecutivas, para São Caetano, por 3 a 0, e Grêmio, por 6 a 1. O "ferrolho" armado prevê a utilização do esquema 3-6-1 quando a Ponte for atacada, mas segundo Santana, o time usará variações ofensivas como o 4-4-2 e até o 3-5-2. O time está praticamente definido com várias mudanças em relação à última formação, que deu vexame em Pelotas. O goleiro Lauro, suspenso com três cartões amarelos, deixa a vaga para Aranha. Na lateral direita, André Cunha, também suspenso com cartões, será substituído por Luciano Baiano, liberado pelo departamento médico após uma leve lesão muscular no abdômen. Mas o setor que sofre mais mudanças é o meio campo, com as voltas dos experientes volantes Marcus Vinícius, recuperado de lesão no tornozelo, e de Romeu, que volta de suspensão. Além disso, o volante Ricardo Conceição, de forte pegada, vai entrar no lugar de Flávio. No ataque, Alecsandro será a referência, uma vez que Júlio César atuará mais recuado no meio campo. Os jogadores folgaram pela manhã e à tarde realizaram o último treino coletivo, quando o time foi praticamente confirmado. Com 58 pontos, em nono lugar, a Ponte ainda planeja garantir uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.