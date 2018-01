Ponte Preta procura dois laterais Depois de quatro rodadas disputadas no Campeonato Paulista, a diretoria da Ponte Preta intensifica a procura por laterais para reforçar o time. A intenção do clube é contratar, pelo menos, mais dois jogadores - uma para o lado direito e outro para o esquerdo. "O assunto foi discutido em conjunto. A diretoria está trabalhando no sentido de reforçar o time, uma vez que o elenco é carente nestas posições", confirmou o técnico Nelsinho Baptista. Desde que vendeu Daniel para o Palmeiras, a Ponte não tem um especialista para a lateral direita. O meia Dionísio vinha atuando improvisado, mas não conseguiu render o esperado. Na esquerda, a única opção é Wágner, que ainda não se firmou apesar de estar no clube desde o final do ano passado. A diretoria tenta manter as negociações em sigilo, mas os nomes de alguns jogadores procurados já foram revelados. Um deles é Rubens Junior, ex-lateral-esquerdo do Palmeiras e que recentemente foi dispensado do Porto de Portugal. Não houve acerto financeiro entre as partes. Saulo, lateral-direito do Sport Recife, também foi tentado, mas ele também interessa ao São Caetano e ao Atlético-MG. Pelo menos por enquanto, Nelsinho vai aproveitar no setor direito o garoto Carlos Alexandre, que jogou meio tempo na vitória sobre o União São João. Ele deve ser o titular contra o Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto. Na lateral esquerda, Wágner recebeu dois amarelos e o técnico tem duas opções: escalar o jovem Clodoaldo ou improvisar o veterano Elivélton. No treino desta sexta-feira, o técnico Nelsinho deve confirmar outras novidades na equipe titular. Como Ronaldão está suspenso, André Santos ganha um lugar na zaga. E, no meio-de-campo, Piá tem retorno garantido ao time, após cumprir suspensão.