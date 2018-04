Ponte Preta projeta evolução para somar pontos contra o Atlético-MG

A Ponte Preta acabou beneficiada por enfrentar um time alternativo do Botafogo e vencer por 2 a 1, domingo passado. Mas jogadores e comissão técnica reconhecem que o time precisa evoluir se quiser vencer o Atlético Mineiro, seu próximo adversário, domingo que vem, novamente no estádio Moisés Lucarelli, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Emerson Sheik, destaque do jogo ao marcar os dois gols, se mostrou satisfeito pelo resultado, mas deixou o alerta. "Nós conseguimos esta vitória no esforço coletivo, mas teremos ainda outras batalhas pela frente onde todos vão ter que se superar e se doar um pouco mais". Sheik deixou o campo com cãibras.

A vitória deu um fôlego ao time campineiro, agora com 27 pontos, em décimo lugar. Para a comissão técnica falta, pelo menos, um ponto para cumprir esta meta estabelecida para estes dois jogos em casa. A ideia era faturar de quatro a seis pontos.

"O importante foi vencer, porque isso devolve a confiança aos jogadores", argumenta o técnico Gilson Kleina, que ficou pressionado com os últimos três empates sem gols e a série de quatro jogos sem vitória. Agora a situação é inversa: são quatro jogos sem derrota.

Para o jogo diante do Atlético-MG já estão certas três baixas. O volante Naldo e o atacante Lucca estão suspensos, com três cartões amarelos, enquanto o lateral-esquerdo Danilo Barcelos vai ficar de fora por ter vínculo com o clube mineiro. Os prováveis substitutos, respectivamente, são Fernando Bob, Léo Gamalho e Jeferson. Estas definições começam a acontecer nesta tarde, quando o elenco volta de folga.