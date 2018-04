Ponte Preta promete apresentar atacante nesta quinta-feira

A quinta-feira será de novidades para a Ponte Preta. Pelo menos foi o que garantiu o presidente Vanderlei Pereira. Durante a apresentação da nova loja oficial, nesta quarta-feira, o dirigente confidenciou que o time de Campinas anunciará "um camisa 9 de peso". "Mas não vamos revelar o nome hoje", disse em tom de mistério.

O grande problema no elenco do técnico Guto Ferreira é justamente a ausência de um jogador de referência na área. Até o momento, já foram testados na função Fábio Santos, Wanderson e Wellington. Todos sem sucesso. Agora, a nova tentativa é com Rildo, que possui características para atuar pelos lados do campo.

Antes do início do Paulistão, a diretoria chegou a sondar o experiente atacante Borges, até então encostado no Cruzeiro. O nome do jogador, contudo, foi praticamente descartado. Fato que só aumentou o mistério. Até Kleber Gladiador, do Grêmio, teria sido sondado.

Independente de quem seja, já é fato que a estreia acontecerá somente nas próximas fases da Copa do Brasil ou no Brasileirão, caso o time seja eliminado da primeira competição. Por enquanto, Guto Ferreira deve continuar apostando em Rildo. Ele deve ser o titular contra o Bragantino, sábado, em Bragança Paulista, pela 11ª rodada. Os campineiros estão na segunda posição do Grupo B, com 18 pontos.