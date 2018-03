Ponte Preta promete ir atrás de outro meia após negativa do Bahia por Cajá

Depois que o Bahia descartou a possibilidade de liberar o meia Renato Cajá para a Ponte Preta, a diretoria do time campineiro prometeu ir atrás de outro nome para o setor de criação do time. Mas disse não ter pressa e negou contato com Alex, ex-Internacional. Segundo o técnico Felipe Moreira, o elenco é bom para a disputa do Campeonato Paulista.

"No mercado, hoje em dia, é difícil. A gente procura, mas tenho que prestar atenção nos jogadores que eu tenho aqui. Lucca tem feito essa função de meia, de vez em quando entra o Ravanelli. Tenho que montar o melhor esquema com o que a gente tem", afirmou Moreira.

É deste jeito que o time deve se virar no Paulistão. Após o empate sem gols com o Red Bull Brasil, sábado à noite, o elenco se apresentou nesta segunda-feira. Está previsto um treino tático pela manhã de terça-feira e a delegação seguirá, após o almoço, para Lins, onde quarta-feira à noite enfrenta o Linense, pela quinta rodada. A Ponte Preta é vice-líder do Grupo D, com sete pontos.